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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة محامية أمام المحكمة الاقتصادية

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل المحامية أميرة جمال جراء اصطدامها بالسيارة خاصة أثناء قيادته لها أمام المحكمة الاقتصادية.

وتباشر نيابة المقطم التحقيقات في واقعة وفاة محامية إثر حادث سير أمام المحكمة الاقتصادية أدى إلى وفاتها.

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث  في القضية رقم ۹۲۳۹ لسنة ۲۰۲۳ جنح المقطم حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلاً لحقيقتها وتوصلا لقصد المتهم من ارتكاب الواقعة وبيان عن اذا كان هناك شيبه جنائية من عدمه وفي كما أمرت بدفن الجثة.

 قال اسلام الخولي المحامي زميل المحامية المتوفاة، لـ الوفد إن جهات التحقيق تباشر عملها في القضية لكشف ملابسات الحادثة، لافتًا إلى أنه تم تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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