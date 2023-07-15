سيارة مسرعة تنهي حياة محامية ومسنة بالقاهرة

لقيت محامية وسيدة مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة بالطريق، بنطاق القاهرة الجديدة، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حادث مروري بالطريق الدائري اتجاه المنيب، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص مصرع محامية، وسيدة مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، حيث صدمتهما السيارة أثناء عبور الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وفى سياق متصل فقد عززت الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.