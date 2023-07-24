الأسبوع الثقافي للأوقاف يتحدث عن "اسم الله الوليّ"‎

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد ٢٣ يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "اسم الله الولي"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الله (سبحانه وتعالى) هو الولي، نعم الناصر، ونعم المعين، ومالك التدبير، ومدبر الأمر، يقول (سبحانه): "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"، وهو (سبحانه وتعالى) ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، ومن كان الله وليه ومعه وناصره فلا عليه بمن عليه ومن معه، فهو سبحانه السميع دعاءهم، المجيب لهم، وأن أولياء الله (عز وجل) هم محبوه ومطيعوه، وهم العابدون له، فالولاية هي القائمة على العلم وعلى طاعة الله (عز وجل) وعلى إقامة الفرائض والبعد عن المعاصي، فأي فوز أعظم من أن يفوز الإنسان وأن يدخل في ولاية الله (عز وجل) وأن يكون الله (عز وجل) وليّه ومعه، وأن الولي الحق مؤدٍ للطاعات، قائم على حدود الله (عز وجل) ولا يطعم أهله ولا زوجه ولا أهله ولا أبناءه إلا حلالا، فالله (عز وجل) هو الولي الذي تولى شئون جميع خلقه فاستحق الحمد لذاته.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه).‏

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفولي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد خليفة بن زايد بالأحياء.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو الموصلي.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخلفاء الراشدين.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو زنيمة الجديد.‎

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صالح سليم.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطلمبات.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنابسة القبلي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التحرير.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل سعفان.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد الحي باشا خليل.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو خضرة.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضا والنوري.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منشاة السد العالي.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد أحمد.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد الله وهبة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكحلات.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ٢ عباد الرحمن السلام.