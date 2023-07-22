الأوقاف تطلق 27 ندوة عن فضل صيام النوافل

أعلنت وزارة الأوقافـ، انه تقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يوليو 2023 بعد صلاة المغرب 27 ندوة بجميع المديريات الإقليمية عن فضل صيام النوافل ويوم عاشوراء.



يأتي ذلك، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي ضوء احتفال الوزارة بمناسبة يوم عاشوراء.

مختار جمعة: الأوقاف تهتم بجميع أبنائها ودفعت بعدد كبير منهم للدراسات العليا

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حافظ أنور أحمد باشا بكلية الآداب بجامعة دمنهور، حول موضوع: "الالتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم"، وشارك في المناقشة كل من:

الدكتور سلامة جمعة داود أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف (مشرفًا).

الدكتور نظير محمد عياد أستاذ العقيدة والفلسفة والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا).

الدكتور إيمان فؤاد بركات - أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (مشرفًا).

الدكتور محمد فوزي الغازي أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد بمعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية (مشرفًا).



وأكد وزير الأوقاف أنه حيث تتوقف عن البحث أو العمل يسبقك الآخرون ويسبقك الزمن، مشيرًا إلى اهتمام سيادة الرئيس بالجانب العلمي للأئمة، وهناك حافز علمي خاص لأئمة الأوقاف الحاصلين على الدراسات العليا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.



كما أكد على اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وبالدارسات القرآنية، حيث أسست الوزارة المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم، مشيرًا أن خدمة القرآن الكريم ليست فقط في حفظه، وإنما أيضا في العناية بتفسيره، وبيان أسراره، والجوانب الإعجازية فيه، وكذلك ترجمات القرآن الكريم، حيث أصدرت وزارة الأوقاف خلال العامين الماضيين أربع ترجمات جديدة للمنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم إلى اليونانية والهوسا والأوردية والعبرية.

مناقشة الدكتوراه

وفي معرض مناقشته للباحث أكد وزير الأوقاف أن النص القرآني لا يترجم حرفيًّا، إذ لا يمكن لأي مخلوق أن ينقل مراد الله من النص كما أراده الحق سبحانه عن العربية إلى أي لغة أخرى، ولذلك فإن ما استقر عليه الرأي في الأزهر الشريف أن الترجمة لمعاني القرآن وليست للنص، فلا يمكن لأى شخص أن يدعي أنه قادر على نقل النص كاملًا، وعند تقدمتنا لترجمة معاني القرآن الكريم نقول إن هذا فهمنا لمعاني القرآن الكريم، اجتهدنا أن نقربه إلى أقصى درجة للغتكم الأم، أما ما يحمله النص أسرار فأعظم من أي ترجمة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تُعنى بحركة الترجمة عناية بالغة، ولدينا ترجمات حديثة تُرجمت بعناية وهي الأعلى مبيعًا والأكثر توزيعًا.