الأوقاف تستعرض صوراً مضيئة من البرنامج الصيفي للطفل

شارك الكاتب الكبير جلال الصياد عضو اتحاد الكتاب المصري بورشة " حكى " للأطفال، وصاحب ذلك عرض تربوي للعرائس قدمته رحمة محجوب، اليوم الأحد 23/ 7/ 2023م بمسجد العراقي بحي الجمالية بالدراسة، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ/ أحمد قاعود مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة، والشيخ محمد صالح شديد القائم بالنشاط الصيفي بالمسجد، والشيخ/ إسلام محمد أحمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وخلال فعالية ورشة "حكي" أكد الأستاذ جلال الصياد عضو اتحاد الكتاب المصري أن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال نشاط وجهد مشكور لوزارة الأوقاف.



أثبت فاعلية ونجاحًا باهرًا، والتفاف الأطفال حول أئمة الأوقاف بهذه القوة والكثافة أكبر دليل على اهتمام أولياء الأمور بأنشطة الأوقاف مشيدًا بمبادرة حق الطفل التي تتبناها وزارة الأوقاف، فهذا البرنامج يعد أساسًا قويًا وراسخًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.



وأكد أن مجلة "الفردوس" تشكل وعيا صحيحا وتقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية ، كما قدمت بأسلوب مبسط كيف يصبح الإنسان روائيا متميزًا، وذلك من خلال الاهتمام بكثرة القراءة والكتابة والتعبير عن الأحداث اليومية التي يمر بها الطفل، حيث إن الأمر ينشأ في الصغر عند توافر القدرات التي يجب تنميتها والاهتمام بها.

فعاليات البرنامج الصيفي



وخلال الفعاليات أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بانضمام أطفالهم إلى البرنامج الصيفي الذي قدمته وزارة الأوقاف وأن الأطفال يذهبون للمساجد بكل حب، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الأطفال والشباب القيم والأخلاق النبيلة والعلم النافع بما تقدمه من مناهج تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ، وأن إقامة البرنامج الصيفي بالمساجد يربط الأطفال بالمساجد ويحببهم في العلم والعمل ، كما أنه أعاد الصلة الروحية لهم بالمسجد.



كما تم تقديم عرض مسرحي لعدد من القصص التربوية للأطفال تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وتم إهداء الأطفال وأولياء الأمور نسخًا من مجلة "الفردوس".



فيما تقدمت الدكتورة هدى حميد بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على اهتمامه بملف الاطفال ودعمه بكل ما يضمن تربية جيل واعٍ ويحافظ على أبنائنا من أخطار الأفكار الهدامة، واختتم اللقاء بعدد من الأنشطة التفاعلية للأطفال والصور التذكارية لهم.