تحرير 32 محضر تمويني في حملة لضبط الأسعار بدمياط

وجهت الاستاذة الدكتورة منال عوض عوض محافظ دمياط ، رؤساء الوحدات المحلية مديرية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ، وذلك بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة ومنع الغش التجاري، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حيث أن الحملة كثفت من الرقابة اليومية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الألبان للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، حيث شكلت لجنة ضمت المحاسب حازم حواس رئيس مجلس المدينة و مجدي المغلاوي مفتش التموين . محمد جمعة عبدالله مفتش الأغذية وفاطمة العجمي مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتور مصطفي أبو المعاطي هيئة سلامة الغذاء .. والدكتورة ولاء جعفر الطب البيطري.

حيث اسفرت تنوعت الحملةً ما بين (نقص وزن ـ بيئة ـ عدم إعلان عن الأسعار ـ بيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة)، كما تم ضبط 5 طن دقيق مدعم، 2 طن ملح طعام 130 لحوم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. ، وأسفرت الحملات عن تحرير 12 مخالفة تموينية حيث جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ ميزان حساس ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجل ـ عدم الإعلان) وأسفرت عن تحرير 22 محضر تمويني متنوع منها 17 محضر للمخابز تنوعت ما بين(نظافة ـ عدم صرف بون ـ نقص وزن).

إلى جانب تحرير 5 محاضر في مجال الأسواق منها (3 محاضر ذبح خارج السلخانة ـ محضر عدم إعلان عن الأسعارـ محضر شهادة صحية).وأكد حواس ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية ومحضر للقرار 96 لسنة 67 لنقص الاشتراطات الصحية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر المذكورة وجاري عرض المحاضر على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

