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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

 تنظم وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’23) خلال الفترة من من  5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي (demographic dividend)، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

 واشار" عبدالغفار" الى انه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنيه لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر. وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 لحضور المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني التالي: https://www.globalphdc.com/
 

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