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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف عن علاج سحري لحمى الضنك

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل المرض الغامض الذي أصاب بعض المواطنين في محافظة قنا، بعد ظهور مرض غريب في نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص قبل أيام تنوعت أعراضه ما بين ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في المعدة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،  إن حمى الضنك موجودة في جميع مناطق العالم، وأعراضها بسيطة وإن كانت مزعجة، ولا تحتاج للمستشفيات وتستجيب للكمدات، وننصح بعدم تعاطي أي مكسنات إلا البارستمول، معقبًا:" اطمنوا حمى "الضنك" مرض له علاج وموجود فى كثير من دول العالم".

وأضاف أن البعوض ينتشر في مناطق التجمعات المائية، ومكافحته تتطلب وضع ستائر لتفاديها، مشيرًا إلى أنه يوجد إجراءات وقائية ومقاومة للناموس في قرية العليقات بقنا.

وذكر أن أعراض المرض بسيطة و99% من الحالات المصابة تستجيب للعلاج، وحمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان، والعدوى تكون من خلال الناموس فقط.

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