جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الإثنين، العديد من المباريات في بطولات مختلفة، حيث يلتقي فريق ليفربول، بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، فريق جروثر فيورث، ضمن استعدادات الريدز الودية للموسم الجديد.

كما تقام 3 مباريات مشتعلة ببطولة كأس العالم للسيدات 2023، ويشهد اليوم افتتاح منتخب المغرب أولى مبارياته بالمونديال الذي يشارك فيه كأول منتخب عربي في كأس العالم للسيدات.

ونعرض مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-7-2023 والقنوات الناقلة كالتالي:

مباراة ليفربول و جروثر فيورث الودية:

ليفربول أمام جروثر فيورث، تنطلق في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن عن إذاعة المباراة، وسيتم التحديث فور ورود أي معلومات جديدة.

بينما تذاع عبر القناة الرسمية للنادي (LFCTV).

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات:

إيطاليا X الأرجنتين – الساعة 9 صباحًا

ألمانيا X المغرب – الساعة 11:30 صباحًا

حيث يقص منتخب المغرب للسيدات شريط مشاركته المونديالية بمواجهة منتخب ألمانيا، وصيف بطل أوروبا، في المباراة التي ستُجرى بمدينة ملبورن، الإثنين 24 يوليو 2023، الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، 9:30 صباحًا بتوقيت المغرب، و11:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

البرازيل X بنما – الساعة 2 ظهرًا

المغرب في كأس العالم للسيدات:

ضمن المنتخب مكانه في البطولة بعدما حل وصيفًا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022. وفازت غزلان بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وتحدثت غزلان الشباك، قائدة المنتخب المغربي، عن فريقها خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وقالت: نحن أول بلد عربي يشارك في البطولة، وعلينا مسؤولية كبيرة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجازات التي حققها المنتخب المغربي، إنه إنجاز كبير بالنسبة لنا، لكن نأمل أن تمهد مباراتنا أمام ألمانيا اليوم الإثنين الطريق للقاءات أخرى.

والمنتخب الألماني، المصنف الثاني، منافس قوي، إذ إنه أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين في 2003 و2007 وخسر مرة واحدة في 24 مباراة خاضها بدور المجموعات بالبطولة.

وقال رينالد بيدروس، مدرب المنتخب المغربي، إن فريقه، الذي يبتعد بفارق 70 مركزًا خلف ألمانيا في التصنيف، يتطلع للتحدي.

وأضاف بيدروس: يعرفن جميعًا أنهن هنا في كأس العالم، يعرفن جميعًا أنها ستكون أولى مبارياتهن، لكن الرسالة الموجهة لهن أن هذا أمر إيجابي للغاية سيكسبنا خبرة كبيرة.

وتُعد نهيلة بنزينة أول محجبة تشارك في بطولة للسيدات على مستوى الفريق الأول، وسمح الاتحاد الدولي للعبة بارتداء الحجاب في 2014.