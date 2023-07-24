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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يوقع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد واقعة الشيبي

حسين الشحات
حسين الشحات

قرر الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد المشادة التي حدثت عقب مباراة اليوم .

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وكان حسين الشحات تعدى على محمد الشيبي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بالصفع عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على إستاد الدفاع الجوي. 

حسين الشحات يعتذر من محمد الشيبي 

 

وحرص حسين الشحات على تقبيل محمد الشبيبي أثناء تواجده في غرفة تبدي الملابس موجه الاعتذار له  وذلك في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وبعض لاعبي الفريقين. 
 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الدوري والتي أقيمت بينما على استاد الدفاع الجوي.

 

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