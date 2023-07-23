وداعا عصفور تويتر.. إيلون ماسك يغير شعار Twitter إلى X

قال Elon Musk يوم الأحد إنه يخطط لتغيير شعار Twitter إلى "X" من الطائر الأزرق الشهير ، في إشارة إلى التغيير الكبير الأخير منذ أن اشترى منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

في سلسلة من المشاركات على حساب Twitter الخاص به الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، قال مالك Twitter إنه يتطلع إلى إجراء التغيير في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من يوم الاثنين.

كتب ماسك في حسابه: "وسرعان ما سنقدم عرضًا لعلامة تويتر التجارية ، وبالتدريج ، كل الطيور".

لم يكن التغيير مفاجئًا نظرًا لتاريخ ماسك الطويل بالاسم "X" ، كما يقول ألين أدامسون ، الشريك المؤسس لشركة Metaforce للاستشارات التسويقية. قام الملياردير التنفيذي لشركة Tesla بالتغريد في أكتوبر الماضي أن "شراء Twitter يُعد تسريعًا لإنشاء X ، تطبيق كل شيء".

شركة الصواريخ التي يمتلكها ماسك ، شركة Space Exploration Technologies Corp. ، تُعرف باسم SpaceX. وفي عام 1999 ، أسس ماسك شركة ناشئة تسمى X.com ، وهي شركة خدمات مالية عبر الإنترنت تُعرف الآن باسم PayPal.

"لست متأكدًا من القرائن الدقيقة التي أعطتها الطريق ، لكني أحب الحرف X" ، غرد ماسك يوم الأحد.

لكن التغيير على تويتر قوبل بانتقادات حادة على منصة التواصل الاجتماعي.

قال آدمسون إن التغيير سيكون مربكًا للغاية لجزء كبير من جمهور Twitter ، والذي كان بالفعل يفسد على المنصة الاجتماعية نظرًا لعدد كبير من التغييرات الرئيسية الأخرى التي أجراها Musk.

قال: "لن يفهموا". "إنها نهاية مناسبة لتفكيك هائل لعلامة تجارية وأعمال تجارية شهيرة."

في وقت سابق من هذا الشهر ، فرض ماسك حظر تجول جديد في ساحة بلدته الرقمية ، وهي خطوة قوبلت بانتقادات حادة من أنها قد تبعد المزيد من المعلنين وتقوض تأثيرها الثقافي كرائدة في المجال الإعلامي.

يعد الحد الأعلى لمشاهدة التغريدات جزءًا من خدمة اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا أطلقها Musk في وقت سابق من هذا العام في محاولة لزيادة إيرادات Twitter. انخفضت الإيرادات بشكل حاد منذ أن تولى ماسك إدارة الشركة وسرح ما يقرب من ثلاثة أرباع القوة العاملة لخفض التكاليف وتجنب الإفلاس.

في مايو ، عين ماسك المدير التنفيذي لشركة إن بي سي يونيفرسال منذ فترة طويلة ليندا ياكارينو كرئيس تنفيذي لشركة Twitter.

يعد جذب المعلنين أمرًا ضروريًا لـ Musk و Twitter بعد أن فر الكثيرون في الأشهر الأولى بعد استيلائه على منصة التواصل الاجتماعي ، خوفًا من إلحاق الضرر بعلاماتهم التجارية في الفوضى التي تحيط بهم. خفض المعلنون الإنفاق جزئيًا بسبب التغييرات التي أجراها Musk والتي سمحت بازدهار المزيد من المحتوى البغيض ، وقد أساء ذلك إلى جزء أكبر من جمهور المنصة.

وقال ماسك في أواخر أبريل (نيسان) الماضي ، إن المعلنين عادوا ، لكنه لم يقدم تفاصيل.

تأتي خطوة Musk لتغيير شعار Twitter إلى "X" أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه Twitter منافسة جديدة من تطبيق Meta الجديد ، الخيوط ، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر. لقد تم اعتباره بديلاً لأولئك الذين انزعجوا من Twitter.

يتم وصف الخيوط كإصدار نصي من تطبيق Meta لمشاركة الصور Instagram الذي قالت الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة".