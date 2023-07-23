حدث فلكي بسماء جدة احتجاب النجم ثيتا العذراء خلف القمر مساء اليوم

تشهد سماء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد حدث فلكي من الممكن متابعته ليلة الأحد، وهو احتجاب النجم ثيتا العذراء خلف القمر.

حدث فلكي بسماء السعودية ليلة اليوم الأحد

ونشر المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية بجدة، صورة للنجم ثيتا العذراء قبل لحظات من احتجابه خلق القمر مساء اليوم الأحد الموافق 23 يوليو بسماء مدينة جدة.

وأوضح أن هذه صورة للنجم ثيتا العذراء قبل لحظات من احتجابه خلف القمر بسماء مدينة جدة، وهو حدث فلكي يمكن متابعته الليلة في سماء المملكة العربية السعودية، وسيحتجب نجم ثيتا العذراء خلف القمر، دون توضيح موعد ظهوره مرة أخرى.

وكانت شهدت سماء مكة المكرمة الأحد الماضي، ظاهرة تعامد الشمس الثاني والأخير للعام الحالي على الكعبة المشرفة، ويرجع سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريًّا" بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة"، والمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.