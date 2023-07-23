وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.. التخصصات المتاحة

وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جذبت اهتمام الكثير من السعوديين الباحثين عن فرصة عمل عقب إعلانها عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة .

وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن هناك 94 وظيفة شاغرة بمدنية الرياض ومنها:

أخصائي علاقات.

مسؤول علاقات.

أخصائي مراسم.

مسؤول خدمات خاصة.

مسؤول تنسيق وتوثيق اجتماعات.

مسؤول استقطاب الكفاءات.

أخصائي تقويم أداء ومكافآت.

مسؤول تطوير كفاءات.

أخصائي تطوير كفاءات أول.

أخصائي تطوير كفاءات.

أخصائي عمليات الموارد البشرية أول.

أخصائي عمليات الموارد البشرية.

مسؤول عمليات الموارد البشرية.

مسؤول تواصل داخلي.

أخصائي تواصل داخلي أول.

تخصصات وظائف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أما عن التخصصات المتاحة بوظائف "سدايا" جاءت على النحو التالي:

إدارة الأعمال.

العلاقات العامة.

التسويق.

الإعلام.

الإدارة العامة.

تقنية المعلومات.

الموارد البشرية.

تقنية الشبكات وأنظمة التشغيل.

علوم الحاسب.

علوم البيانات.

أمن المعلومات.

الحوسبة السحابية

هندسة البرمجيات.

نظم المعلومات.

الأمن السيبراني.

شبكات الحاسب.

هندسة الحاسب.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتشمل البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد تم انشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، بموجب الأمر الملكي رقم (أ/471) وتاريخ 29/12/1440هـ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرتبط بها تنظيميًا:

مكتب إدارة البيانات الوطنية.

المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

مركز المعلومات الوطني، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي.

الاهداف الاستراتيجية

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي..الأهداف الإستراتيجية