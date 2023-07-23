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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طائرتين بسماء السعودية نجوا بأعجوبة من الاصطدام ببعض.. مشهد يحبس الأنفاس

بوابة الوفد الإلكترونية

انتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد يحبس الأنفاس خلال هبوط طائرتين في مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

طائرتين على بعض 60 متر

وأظهر الفيديو مرور طائرتين فوق جبال طويق الشهيرة وسط السعودية، واقترب الطائرتين من بعضهما البعض، قبل هبوطهما في المطار، في مشهد يحبس الأنفاس، وأوضح الحساب الرسمي للطيران السعودي، ان الارتفاع بين الطائرتين كان 60 مترًا فقط.

الطيران السعودية

وحالة من الانتقاد الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض وكانت المسافة بينهما 60 مترًا فقط، وهذه المسافة هي مخاطرة كبيرة، حيث أكد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المسافة ونتيجة تكوين تيارات الهواء من الممكن ان تعصف طائرة بالأخرى.

 

وأرجع أحد الخبراء، أن هذه المناورات لا تتم إلا بعد تطبيقها نظريًا على الأرض، حيث إنه تم التأكد وأخد الإذن المسبق من قبل السلطة التشريعية، وكانت الطائرة الأولى من نوع "B777-300" بينما الطائرة الأخرى من نوع " A320 neo".

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