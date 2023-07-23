تشيسلاف ميشنيفيتش يمنح لاعبي أبها  راحة لمدة 4 أيام

منح تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب فريق أبها راحة لاعبي الفريق لمدة 4 أيام عقب خوض الفريق تدريبات مكثفه خلال الفترة الصباحية و المسائية الماضية .

ونشر حساب أبها السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة قائلا:" قرر مدرب الفريق الاول لكرة القدم بـ نادي ابها السيد تشيسلاف ميشنيفيتش منح لاعبو الفريق إجازة بعد انتهاء المعسكر الخارجي لمدة ( ٤ أيام ) على أن تستأنف التدريبات يوم الجمعة 28 يوليو 2023 م .

يعود فريق أيها من الراحه السلبية يوم الجمعه القادم الموافق 28 من شهر يوليو2023 .

تغلب فريق الخليج السعودي على نظيره أبها في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بهدفين مقابل هدف واحد إستعدادًا للموسم الجديد.

يخوض فريق الهلال مباراة قوية أمام أبها في أول جولات الفريق إستعدادًا للموسم دوري روشن السعودي.