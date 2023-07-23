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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد العربي يٌتابع تطويرات الأعمال الإنشائية بنادي أبها

وفد من الاتحاد العربي
وفد من الاتحاد العربي

كشف نادي أبها  السعودي عبر حسابه الرسمي ، عن تواجد وفد رسمي من الاتحاد العربي لكرة القدم لمتابعه أخر  أعمال الانشاءات في ملعب نادي أبها .

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ونشرنادي أبها عبر  حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بيان رسمي بخصوص زيارة الاتحاد العربي بإدارة النادي قائلا :" تواجد  وفد من الإتحاد العربي لكرة القدم في مقر نادي_ابها بحي الخالدية، بعد استكمال أعمال الانشاءات في ملعب نادي أبها الجديد وذلك للاطلاع على آخر التجهيزات استعداداً لاستضافة تدريبات عدد من الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

أضاف البيان :" هذا وقد كان في استقبال الوفد العربي بعض مسؤولي ومهندسي وزارة الرياضة وبحضور الرئيس التنفيذي للنادي أ. عبد الله رديف.".

أشار البيان إلى :"وعبر الوفد الزائر عن رضاه وسعادته لما شاهدوه من حجم الاستعداد والتجهيز الذي سيمكن بعض الفرق المشاركة من أقامه حصص التدريبات للاعبين طيلة أيام البطولة".

أتم البيان :"من جهته قدم رئيس مجلس إدارة النادي د. أحمد الحديثي وأعضاء مجلس إدارته شكرهم لسمو وزيرالرياضة وللاتحاد السعودي لكرة القدم على جهودهم الجبارة في إنجاز الملعب وتجهيزه خلال وقت قياسي".

 

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