العالم في منحنى خطر.. الاحترار يشكل تهديد

وصل العالم إلى مستوى جديد من المخاطر المناخية، ونعيش الآن مستوى يهدد رفاهية كل شخص على وجه الأرض تقريبا، وتم التأكيد على التهديدات التي وصفتها الأمم المتحدة وخبراء الشؤون العلمية والخارجية بعبارات صارخة من خلال متوسط درجات حرارة سطح الأرض، وهي عتبة الخطر المتزايد نتيجة الاحترار.

الاحترار يضرب العالم.. الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ضروري

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرا منشورات رسمية حول الحاجة إلى البحث في التدخلات المناخية مع إمكانية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بسرعة، وتحسين السلامة المناخية أصبح الآن مهما للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، لأن الغازات الدفيئة تغادر الغلاف الجوي ببطء، فمن المتوقع أن يستمر المناخ في الاحترار حتى عام 2050 في كل سيناريو للانبعاثات.

وكشفت المديرة التنفيذية لمنظمة سيلفرلينينغ، كيلي وانسور، عن مخاطر المناخ على المدى القريب، مشيرة إلى التهديدات الناتجة عن تجاوز حرارة سطح الأرض العتبة التي تضاعف الخطر، وأن السماء البنية فوق أوروبا وأمريكا الشمالية، تعود لحرائق الغابات الكندية.

ويتشارك العالم في مخاطر هذا الاحترار، لكنها تشكل أكبر تهديد لأضعف الناس في العالم، بما في ذلك الموت المتوقع والنزوح والاضطراب الاقتصادي.