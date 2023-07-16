ندوة إعلامية بالزقازيق عن" كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري"

نظم مجمع إعلام الزقازيق،ندوة إعلامية موسعة، اليوم الأحد، بعنوان أمراض الصيف وكيفية الوقاية منها الإجهاد الحرارى، وذلك خلال أيام الحالية شديدة الحرارة.

ونفذت الندوة نورا أحمد عطية، بإشراف أمل رشدي مدير المجمع، وحاضر فيها الدكتورة منى ذكي طبيب بالثقافة الصحية، والتى أوضحت مفهوم الإجهاد الحراري، والذي يصيب الإنسان عند بذل مجهود في درجات الحرارة العالية، ويشعر المصاب بالتعب والضعف، والدُّوَار، والصداع، وزيادة وسرعة في ضربات القلب، وقد يحدث له الجفاف ونقص كمية البول بعد التعرض للحرارة المرتفعة.

واوضحت أن أعراض الإجهاد الحراري، التعرُّق الكثيف، ولفتت إلى من أمراض الصيف إحمرار الجلد "حرق الشمس"، والطفح الجلدي، والتهاب ملتحمة العين.

ووجهت بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وشرب الماء بكثرة، وعدم ترك الغذاء دون التلاجة، وطهى وجبات صغيرة، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.