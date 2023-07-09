الاحتباس الحراري يدفع الكوكب نحو الهاوية.. فيديو

حذر الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، من الاحتباس الحراري الذي يهدد كوكب الأرض، قائلًا إن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع بأكثر مما جرى تقديره سابقًا.

وأَضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة “TeN” اليوم الأحد، أن العلماء أطلقوا تحذيرات شديد من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.

وأكد أن الاحتباس الحراري يتزايد بشكل أسرع من المتوقع، وذلك رغم الجهود الدولية التي تبذل في هذا الشأن، موضحًا أن ارتفاع درجة سخونة سطح الأرض لا يحدث بين يوم وليلة والأرض سجلت ارتفاع في درجة حرارة السطح ارتفعت بنحو 0.9 درجات خلال المئة سنة الماضية.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت أن متوسط درجة الحرارة العالمية ارتفع بالفعل بنحو 1.1 إلى 1.2 درجة منذ انطلاق النشاط الصناعي، ورغم التخفيف الكبير من غازات الاحتباس الحراري، ما تزال هناك إمكانية للفشل في الحفاظ على الاحترار العالمي.

وذكر أن حرق الوقود والفحم وقطع الأشجار كانت له تأثير كبير وسبب رئيسي لتصاعد العديد من الغازات وبقائها في الغلاف الجوي مما أدى لازدياد سخونة سطح الأرض.

وتابع أن سخونة سطح الأرض له العديد من الأثار السلبية أهمها تقليل المساحة المزروعة من النباتات وانخفاض نسبة الأمطار في أماكن كثيرة، وغزارتها في مناطق أخرى، وحذر الخبير البيئي من تداعيات زيادة حرارة الأرض سريعا ما لم يتم وضع استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة من هذا الخطر.

ما هو الاحتباس الحراري؟

الاحتباس الحراري هو زيادة درجة حرارة الأرض بشكل تدريجي عن الحالة الطبيعية بسبب تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تعمل على تثبيت الطاقة الحرارية من الشمس في الغلاف الجوي وتعيد إشعاع جزء من هذه الطاقة إلى الأرض، وبالتالي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة سطح الأرض والمحيطات.

وتعتبر زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل النشاط البشري، ولا سيما انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الحرق الأحفوري والصناعة، هي سببًا رئيسيا للتغيرات المناخية التي نشهدها في الوقت الحاضر، والتي تتضمن زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغيرات في نمط الأمطار، وزيادة في شدة الأعاصير والأحداث الجوية الشديدة الأخرى.