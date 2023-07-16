الإجهاد الحراري.. اسبابه وأشهر 10 أعراض

الإجهاد الحراري هو حالة تحدث عندما يسخن جسمك أكثر من اللازم، وقد تشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع، الإجهاد الحراري هو واحد من ثلاثة أمراض مرتبطة بالحرارة ، حيث تكون التشنجات الحرارية أخفها وضربة الشمس هي الأكثر خطورة.

تشمل أسباب الإصابة بأمراض الحرارة التعرض لدرجات حرارة عالية ، خاصة عندما تكون هناك أيضًا رطوبة عالية ونشاط بدني شاق. بدون علاج سريع ، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة شمس ، وهي حالة تهدد الحياة لحسن الحظ ، يمكن الوقاية من الإجهاد الحراري.

أعراض الإجهاد الحراري

قد تبدأ أعراض الإجهاد الحراري فجأة أو تتطور بمرور الوقت ، خاصة مع فترات التمرين الطويلة. تشمل أعراض الإجهاد الحراري المحتملة ما يلي:

جلد بارد ورطب مع قشعريرة عندما تكون في الحرارة.

التعرق الشديد.

ضعف.

دوخة.

تعب.

نبض ضعيف وسريع.

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

تشنجات العضلات.

غثيان.

صداع.

متى ترى الطبيب

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الإنهاك الحراري:

أوقف كل النشاط والراحة.

انتقل إلى مكان أكثر برودة.

اشرب الماء البارد أو المشروبات الرياضية.

اتصل بطبيبك إذا ساءت الأعراض الخاصة بك أو لم تتحسن في غضون ساعة واحدة.