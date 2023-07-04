الإجهاد الحراري.. الأعراض وطرق الوقاية

تشهد البلاد منذ بداية فصل الصيف، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة بالجو، مما يزيد الشعور بالحر، وهو ما يؤثر بالسلب فى المواطنين خصوصًا الأطفال وكبار السن، ويعرضهم للإصابة بالإجهاد الحراري.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أسباب الإصابة بالإجهاد الحرارى والأعراض وطرق الوقاية منه.

أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري:

جفاف الجسم وذلك من خلال عدم تعرق الجسم مما يزيد من درجة الحرارة من دون أن يبرد الجسم نفسه بشكل تلقائي.

التواجد في المناطق الحارة والمغلقة قليلة التهوية.

التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا في فترة الظهيرة.

ويعد الأطفال وكبار السن والحوامل هم الأشخاص الأكثر عرضة للإجهاد الحراري.

يجب أن يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بالإجهاد الحراري لما يمثله من خطورة على صحتهم.

أعراض الإجهاد الحراري:

ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه.

جفاف البشرة وإحمرارها واحتباس العرق.

جفاف اللسان وتورمه.

زيادة سرعة النبض.

الصداع.

الشعور بالدوخة والرغبة في القيء.

فقدان الوعي.

الوقاية من الإجهاد الحراري:

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

البُعد عن ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة مرتفعة الرطوبة.

التهوية الجيدة من خلال استخدام المراوح والتكيف.

تجنب الخروج في وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

البُعد عن تناول الوجبات الدسمة، ويُفضل تناول الأكلات الخفيفة على المعدة.

الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون الفضفاضة.

عدم التواجد فترات طويلة داخل السيارات المغلقة والتي تزيد درجة حرارتها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35.

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 32.

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29.

بنها: الصغرى 25 والعظمى 35.

دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 35.

وادي النطرون: الصغرى 24 والعظمى 36.

كفر الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 34.

المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 34.

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 35.

شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35.

طنطا: الصغرى 22 والعظمى 34.

دمياط: الصغرى 22 والعظمى 32.

بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 33.

الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 37.

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36.

العريش: الصغرى 22 والعظمى 32.

رفح: الصغرى 21 والعظمى 31.

رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 35.

نخل: الصغرى 17 العظمى 33.

كاترين: الصغرى 16 والعظمى 33.

الطور: الصغرى 27 والعظمى 34.

طابا: الصغرى 26 والعظمى 35.

شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 37.

السلوم: الصغرى 23 والعظمى 31.

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 41.

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38.

مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 39.

شلاتين: الصغرى 28 والعظمى 37.

حلايب: الصغرى 29 والعظمى 35.

أبو رماد: الصغرى 28 والعظمى 36.

رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 34.

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37.

بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 37.

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39.

أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 40.

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 40.

قنا: الصغرى 27 والعظمى 40.

الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 41.

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 42.

الوادى الجديد: الصغرى 28 والعظمى 41.

أبو سمبل: الصغرى 29 والعظمى 42.