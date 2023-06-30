عاجل
الفيضانات تضرب جنوب إفريقيا بقوة وتُنهي حياة 7 أشخاص أعمال النهب والشغب تنتشر في جميع مدن فرنسا .. فيديو عمود يسقط على أحد المُخربين في شوارع باريس ( فيديو) فرنسا والإمارات يُكافحان مخاطر الاحتباس الحراري في العالم
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

فرنسا والإمارات يُكافحان مخاطر الاحتباس الحراري في العالم

فرنسا والإمارات
فرنسا والإمارات

يُوجد اقتناع واتفاق بين "فرنسا والإمارات" على ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة تسارع وتيرة مخاطر الاحتباس الحراري في العالم، وهناك تعاونًا كبيرًا بين البلدين في مجال الطاقة الخالية من الكربون، حسبما أفاد وزير التجارة الفرنسي، "أوليفييه بيشت".

اقرأ أيضا.. شراكة فرنسا والإمارات تتصدر مباحثات ماكرون ومحمد بن زايد

txt

روسيا تُراقب أحداث الشغب في فرنسا.. سنُناقشها مع الشركاء

txt

تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، قال الوزير الفرنسي إن فرنسا والعالم على قناعة تامة بأن الإمارات ستُقدّم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه بمدينة "إكسبو دبي"، خلال شهر نوفمبر المُقبل.

مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري:

وأضاف: "نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، مُقتنعون قناعة تامة، بضرورة تسريع التحول الطاقي؛ لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري، التي تسير بوتيرة متسارعة أيضا، وكذلك لأن الكوارث الطبيعية المُرتبطة بتقلبات المناخ تتسارع هي الأخرى في كثير من مناطق العالم".

وأردف: "هذا الوضع البيئي يجعلنا أكثر جرأة وإصرارًا في قراراتنا لتسريع التحول الطاقي، ولذلك تجمع الإمارات وفرنسا الكثير من المشاريع في العديد من المجالات ومن بينها الهيدروجين، والأمر ذاته ينطبق على مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية؛ لتوليد الطاقة الخالية من الكربون التي تمثل طاقة المستقبل".

وحول العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، قال أوليفييه بيشت، إنها قوية وإنه سيقوم بزيارة قريبة للدولة لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به، مُضيفًا أن الفرنسيين مُعجبون جدًا ومُبهورون بالإمارات، وينظرون إليها كبلد يمنحهم أرضية لتحقيق الكثير من النجاحات وهو أمر يخدم السياحة والأعمال.

مواد متعلقة

روسيا تُراقب أحداث الشغب في فرنسا.. سنُناقشها مع الشركاء

رجل الساندوتش يلفت الأنظار في احتجاجات فرنسا .. يتقن فن اللا مبالاة (فيديو)

تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

نائل المرزوقي.. قصة شاب عربي أشعلت وفاته فتيل الغضب الشعبي في فرنسا

فرنسا تشتعل والحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ

احتجاجات فرنسا تُجبر ماكرون على مُغادرة القمة الأوروبية

الجزائر تصدر بيانًا ضد فرنسا بعد وفاة أحد مواطنيها على يد شرطي

أعمال الشغب تتواصل في فرنسا بعد إنهاء حياة مُراهق على يد الشرطة
الجريدة الورقية