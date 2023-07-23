موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.

الأحد 23 يوليو:

شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الإثنين 24 يوليو إلى الجمعة 28 يوليو:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.