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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: موجة الحر مستمرة حتى أغسطس.. تحذير عاجل

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وتسائل البعض عن موعد انتهاء موجة الحر التي تضرب البلاد.

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وأكدت غانم على استمرار موجة الحر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى شهر أغسطس، لافتة إلى أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بالنهار والليل.

وشددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة، نتيجة تسجيل ذروة ارتفاع درجات الحرارة في اليوم، من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 4 عصرًا، مع ارتداء غطاء الرأس، وارتداء الملابس القطنية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من السوائل.

وقالت غانم: “ترتفع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من 2 إلى 3 درجات، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكن المحسوسة تقدر بـ 39 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في النهار، فيما تعتدل خلال الليل على أغلب الأنحاء”.

وأضافت: “تقل الموجة شديدة الحرارة اليوم وغدًا الأحد، لكن تعود مرة أخرى في الارتفاع اعتبارًا من الاثنين المقبل، وتستمر الموجة شديدة الحرارة غير الاعتيادية، في حدتها حتى الأول من أغسطس المقبل”.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصباح الباكر.

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