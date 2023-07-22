الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة (شاهد)

أكدت الدكتورة، منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى بداية شهر أغسطس، وذلك بفارق درجتين أو 3 درجات عن الدرجات الطبيعية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية شديدة الحرارة، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 95% على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن غدًا درجات الحرارة ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي، نظرًا لوجود انخفاض طفيف جدًا بدرجات الحرارة، فاليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المقاسة في الظل تصل لـ 36 درجة مئوية.

وحذرت من ارتفاع قيم درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، مشددة على أن الأسبوع الأول من شهر يوليو كان الأكثر حرارة وسخونة على الإطلاق، على مدار 100 عام.

ارتفاع شديد في الحرارة تتخطى الـ44 درجة:

يشهد اليوم السبت ارتفاعًا شديدًا في حالة الطقس ودرجات الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والقبة الحرارية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت الهيئة، أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشر بوابة الوفد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

درجات الحرارة:

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة.