سيلفى مع بقرة يكستح مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد)

نشرت شابة تركية مقطع فيديو قامت بتصويره، وهي تنادي بقرة باسمها، فتأتي البقرة إليها مسرعة إليها لالتقاط صورة سيلفي.

ووثق مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لحظة حصول الفتاة التركية على سيلفي مع بقرتها في المزرعة.

وقامت البقرة بالجري نحو الفتاة بعدما نادت عليها، ليقوما بعدها بمداعبة بعضهما.

وفي سياق آخر، حافظت تركيا العام الماضي على مركزها الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في حجم الثروة الحيوانية.

وفقًا للمعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي، وبيانات “ستاتيستا”، السبت، فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليونا و24 ألفا.

كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليونا و266 ألفا.

وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.

كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز

https://www.youtube.com/shorts/0cDvSJzFMxQ?feature=share