الري تعلن الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، والري تقريرًا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

المنظومة المائية

وصرح سويلم، أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات

محافظة المنيا

وأوضح، أنه يجرى حاليًا تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفي اطار رفع كفاءة الشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنه يجري حاليا أعمال تأهيل عدد 46 صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جارى الانتهاء من توريد وتركيب عدد 12 محرك كهربائي وعدد 8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بالمنطقة

وتم إسناد أعمال توريد وتركيب عدد 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتم الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة أسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

الصرف الصحي

وتم الانتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.60 مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية، أفادت الري فإنه يتم التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات، وتم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب عدد 25 صندوق تروس، وإنهاء إجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، وجار ي طرح عملية توريد وتركيب عدد 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، إضافة الي الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاي ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين، وجاري طرح إنشاء محطة النصر 5

مراكز الطواريء

واستعرض الدكتور سويلم في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بعدد 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين 0.25 – 4.00 م3/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50ميجا فولت أمبير، وجاري أعمال البت لتوريد عدد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأي ازدحامات مائية.