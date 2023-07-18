الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبها يتعاقد مع يوسف أل عقيل .. رسميًا

يوسف أل عقيل
يوسف أل عقيل

أعلن نادي أبها السعودي عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع يوسف أل عقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية .

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أبها السعودي يتعاقد مع كريتشوفياك 

نشر  حساب أبها  السعودي على موقعه الرسمي "تويتر"  على موقع التواصل الإجتماعى  قائلا :" وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب " يوسف ال عقيل " حتى 2025 مع أفضلية التجديد".

من المقرر ان يستمر اللاعب حتى صيف 2025 ،مع بند يٌتيح اللاعب لتجديد لموسم أضافي.

يخوض فريق أبها  مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء  أمام العربي السعودي  في المباراة التي تقام في تركيًا بالمعسكر الخارجي  إستعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة أبها السعودي والعربي

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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