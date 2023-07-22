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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبها السعودي يٌعلن رحيل صالح العمري لصفوف الاتحاد السعودي

صالح العمري
صالح العمري

أعلن نادي أبها السعودي رحيل لاعبه صالح العمري لصفوف الاتحاد السعودي  خلال فترة الميركاتو الصيفي  الحالي .

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أبها يتعاقد مع يوسف أل عقيل .. رسميًا

نشر أبها السعودي بيان رسمي بخصوص رحيل اللاعب  على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في بيان رسمي قائلا :" وافقت إدارة أبها  السعودي  على بيع عقد اللاعب صالح العمري لنادي الإتحاد ،مقدمين له كل الشكر والتقدير على ما قدم خلال السنوات الماضية مع زعيم_الجنوب شكرا_صالح_العمري.

 

ويستعد فريق أبها السعودي لخوض ودية مساء اليوم السبت لمواجهة نظيره الخليج السعودي  إستعدادًا للموسم الجديد .

اختتم فريق أبها السعودي تدريباته الصباحية في المعسكر الخارجي الذي يٌقام في تركيا قبل اللقاء المرتقب مع الخليج السعودي.

موعد مباراة مباراة أبها والخليج السعودي

تنطلق مباراة أبها  والخليج السعودي مساء اليوم السبت  الموافق في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و5.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و6.30 مساء بتوقيت الإمارات 

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