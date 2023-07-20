الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

درع القوات المسلحة
درع القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الإحتفال  بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2023 وجاء نصها :-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،يسعدنى أن أبعث لسيادتكم التهنئة بحلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى شكلت بمبادئها وأهدافها أحد أعظم حلقات النضال الوطنى لأمتنا المصرية وتأكيد حريتها وإستقلال إرادتها الوطنية .

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الخالدة التى تتواكب مع الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المباركة تقف الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسساتها وقيادتها الوطنية الواعية , تزهو بما حققته من إنجازات طموحة غيرت وجه الحياة على أرض مصر , وتؤسس لبناء دولة قوية معاصرة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها وإستقرارها ويحقق مصالحها الإستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم ، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الرفعة والنماء لمصر وشعبها العظيم .
 وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .
 

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