القوات المسلحة السودانية ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان

رحبت الحكومة السودانية بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم 13يوليو 2023 بالقاهرة، متقدمة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة.

قالت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية: "ترحب حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي انعقدت اليوم 13يوليو 2023 بالقاهرة، وتتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة واستضافة هذه القمة المهمة، التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة، أيضًا نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة".

أضافت: "نتقدم بالشكر أيضًا للملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين".

أكدت حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وأن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورًا إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية، والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.

أشارت في بيانها إلى أن: "الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد، خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين".

جددت حكومة السودان شكرها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودول جوار السودان.