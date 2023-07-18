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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول رأس السنة الهجرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445 هـ  جاء فيها:-
 

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وزير الداخلية يهنئ القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان بعيد الفطر

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني


السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

                  رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وشعبها ، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما يصبو إليه الوطن من الآمال والغايات لرفعة حاضره ومستقبله .

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أمانتها دفاعاً عن الوطن أرضاً وشعباً ، متأسين بالقدوة الحسنة للرسول الكريم فى البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء،وكل عام وسيادتكم بخير.


برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية


كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد ،كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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