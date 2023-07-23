بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي
لقى شخص حتفه، وأصيب 7 آخرين إثر إنقلاب سيارة سوزوكي بالكيلو 105 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وتوالت النيابة التحقيق.
تفاصيل مصرع واصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي
واسفر الحادث عن وفاة عبد الجواد ع ع، 42 سنة، مقيم ابو المطامير ، واصابة كلا من عبد الرحمن محمد منصور ١٩ سنه ابو المطامير ، كدمات وسحجات ، محمد رجب محمد ٢٠سنه ابو المطامير. ، جروح متهتكه باليد اليمني ، جمال عبد السلام محمد ٥١سنه ابو المطامير ،كدمات وسحجات ، احمد بس عطيه، ٢٣سنه ، كدمات وسحجات متفرقةواشتباه كسر بالعضد الأيسر ، اسلام صبري سعد ٢٣سنة، ، جروح متفرقة وكدمات، احمد عاطف شعبان، ١٤ سنه ابو المطامير. ، جروح وكدمات متفرقه، هانى على ابوقادوم، ٤٣سنه، كدمات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.