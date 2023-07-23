بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقى شخص حتفه، وأصيب 7 آخرين إثر إنقلاب سيارة سوزوكي بالكيلو 105 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وتوالت النيابة التحقيق.

تفاصيل مصرع واصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي

واسفر الحادث عن وفاة عبد الجواد ع ع، 42 سنة، مقيم ابو المطامير ، واصابة كلا من عبد الرحمن محمد منصور ١٩ سنه ابو المطامير ، كدمات وسحجات ، محمد رجب محمد ٢٠سنه ابو المطامير. ، جروح متهتكه باليد اليمني ، جمال عبد السلام محمد ٥١سنه ابو المطامير ،كدمات وسحجات ، احمد بس عطيه، ٢٣سنه ، كدمات وسحجات متفرقةواشتباه كسر بالعضد الأيسر ، اسلام صبري سعد ٢٣سنة، ، جروح متفرقة وكدمات، احمد عاطف شعبان، ١٤ سنه ابو المطامير. ، جروح وكدمات متفرقه، هانى على ابوقادوم، ٤٣سنه، كدمات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

تفاصيل الواقعة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالكيلو 105 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 اخرين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .