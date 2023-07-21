مباحث الجيزة تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى عقار بكرداسة

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى عقار في كرداسة، والتأكد من حقيقة تعرضه للاحتجاز على يد مجموعة من الأشخاص داخل شقة، ما دفعه لإلقاء نفسه، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار مما أسفر عن مصرعه في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبيَّن أن شابًّا سقط من عقار مما أدى لمصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان تعرضه للاحتجاز من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بينما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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