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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انسياب مروري بشوارع وميادين الجيزة صباح اليوم السبت

سيولة مرورية بشوارع
سيولة مرورية بشوارع وميادين الجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة،  فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية.

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نشرة مرور الوفد.. تعرّف على حركة السيارات اليوم

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الأم القاتلة.. جرائم هزت الرأي العام في مصر

  ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

 وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

 

 كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

 

 

 وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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