اقتراب مميت يحبس الأنفاس بين طائرتين في سماء الرياض .. فيديو

بفارق 60 متراً يفصل بين طائرتين في سماء الرياض، تداول رواد توتير، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يوثق لحظة اقتراب ممين فوق جبال طويق في السعودية.

واقتربت الطائرة الأولى وهي ‫تابعة للخطوط السعودية، من نوع B777-300 وكان يقودها الكابتن ممدوح بخاري، وأخرى تابعة لخطوط فلاي ناس من نوع A320 neo، يقودها الكابتن فهد اليحيى، ثم هبطتا بسلام في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في مشهد يحبس الأنفاس.

مشهد لتقارب طائرتين بسماء الرياض 😍🇸🇦.

pic.twitter.com/waiHQBQKE0 — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 23, 2023

وأعلن الحساب الرسمي للطيران السعودي عبر "تويتر" أن الارتفاع بين الطائرتين كان 60 مترا فقط، في الوقت الذي انتقده عدد من النشطاء بأن مسافة 60 مترا فقط مخاطرة كبيرة، لاسيما أن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى.

وحلل الطيار المدني والناشط في إعلام الطيران، عبدالله الغامدي، المناورات على أنها لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعية، الفرق بين الطائرات، يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بين الطائرات، وقبل تطبيق هذه المناورة في السماء تم تطبيقها نظرياً على الأرض، ودرسوا فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ.