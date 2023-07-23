الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قيس سعيد يؤكد ضرورة إنهاء ظاهرة الهجرة غير الإنسانية

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.

 

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قيس سعيد يُعلّق على استهداف معبد الغريبة في تونس

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قمة روما للهجرة.. قيس سعيد يؤكد رفضه لاستخدام تونس كممر لتوطين المهاجرين

قيس سعيد

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس التونسي اليوم الأحد - بحسب بيان للرئاسة التونسية - في روما مع جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، حيث تناول اللقاء النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول التنمية والهجرة.

وشدد قيس سعيد على روابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع بين بلاده وإيطاليا، مشيرا إلى أن توالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير بين الجانبين يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والإيطالي ومصلحتهما العليا.

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