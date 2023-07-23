انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من الغرق بقنا

نجحت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من غرقه، أثناء الاستحمام داخل مياه نهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلين، غرقًا بنهر النيل في قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وتبين مصرع محمد رمضان أحمد، 14 عامًا، وعلي محسب خريشي، 16 عامًا، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بقرية جزيرة مطيرة في مركز قوص.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة محمد رمضان أحمد، بمنطقة المرشح بقرية الشعراني، في مركز قوص، فيما يجري البحث عن الجثة الثانية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



وقد قدمت هيئة الصحة إرشادات، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، منها:

- توخي الحرص في التعامل مع رقبة الغريق لاحتمال إصابة عموده الفقري.

- عدم الضغط على بطن الغريق لاستخراج الماء.

- إخراج كل ما يمكن أن يسد فم الغريق من أعشاب بحرية أو ما شابه.

- فحص التنفس، إذا كان الغريق يتنفس بشكل طبيعي ونبضه منتظم ومحسوس جيداً، فضعه في وضع الإفاقة وانزع ملابسه المبللة وقم بتدفئته جيداً.

- إذا كان الغريق لا يتنفس، فابدأ فوراً بعمل الإنعاش القلبي

- قد تتدفق كميات من المياه من فم المصاب أثناء عملية الإنعاش، فكلما أمكن قم بإمالة رأس الغريق جانباً ونظف الفم من أي عوالق.