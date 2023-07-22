ضبط 1700 علبة سجائر قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تفتيشية برئاسة أحمد حسين، لضبط الأسواق والأسعار، و أسفرت الحملة عن ضبط كمية من السجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على ١٧٠٠علبة سجائر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر جنح رقم ١٢٥٨٣جنح مركز شرطة بلبيس ضد امين مخزن شركة "ا. ك" للدخان بقرية انشاص مركز بلبيس لامتناعه عن بيع سلعة السجائرالمسعره جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح واهدار للمال العام.

وتم تحرير المحضر رقم ١٢٥٨٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحبة سوبر ماركت بقرية السعيدية مركز بلبيس لامتناعها عن بيع سلعة السجائر المسعره جبريا بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح الغير مشروع.