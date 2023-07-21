وفاة طفل تناول مبيد حشري بالخطأ في الشرقية

توفي طفل في السادسة من عمره، إثر تناوله مبيد حشري بالخطأ داخل منزل أسرته بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول الطفل "محمد. الـ. م" 6 سنوات، مقيم بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر، مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله مبيد حشري، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل تناول مبيد حشري بالخطأ داخل منزل أسرته، ما تسبب في وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.