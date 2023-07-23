توحيد أسعار الشماسي وكراسي البحر بشاطئ بورفؤاد

إقبال كبير على شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالاً كبيراً من المصطافين من أهالى بورسعيد وزوارها من المحافظات المجاورة لقضاء إجازة ثورة يوليو والهروب لمياه الشواطئ بعد الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.

قام اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، بجولة على طول الشاطئ لبحث الشكاوى المتكررة من المصطافين بارتفاع أسعار الشماسى وكراسي البحر واستغلال أصحاب الكافيتريات والمؤجرين للمصطافين، وتم تنفيذ التعليمات بتوحيد الأسعار لجميع الكافيتريات وذلك على النحو الآتي: شمسية بمبلغ 50 جنيهاً وعدد 4 كراسي سعر الكرسي 10 جنيهات ومنضدة بمبلغ 10 جنيهات مع 10 ٪ خدمة.

أكد "عامر" أنه لن يسمح بابتزاز واستغلال المواطنين ورواد الشواطئ وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من يثبت استغلاله للمصطافين والالتزام بالسعر الموحد.

وناشد جميع المصطافين من أهالي المدينة وخارجها بعدم دفع أي مبالغ إضافية غير المعلنة وعدم الخضوع لأي صورة من صور الابتزاز وفي حالة التعرض لأي استغلال ضرورة الإبلاغ عنها على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة بورفؤاد على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيتم التحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتفعيل الجزاءات لتكون رادعاً لأي مخالف للتعليمات.

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد