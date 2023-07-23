فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتنهي حياة 26 شخصًا

تستمر الأحوال الجوية الصعبة من فيضانات وحرائق وانهيارات أرضية، بحصد المزيد من الأرواح في أنحاء العالم والتسبب بأضرار مادية كبيرة، وفي آخر التطورات، لقي ما لا يقل على 26 شخصا مصرعهم بعد فيضانات مفاجئة ضربت أفغانستان، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، زبيد الله المجاهد، والمسؤولين المحليين، اليوم الأحد، إن فيضانات غزيرة ناجمة عن الأمطار الموسمية أدت إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل وتركت عشرات المفقودين.

وأشار المجاهد إلى أن حوالي 40 شخصا مفقودا جراء الفيضانات المفاجئة، التي ضربت مقاطعة جالريز في مقاطعة ميدان وارداك، غرب كابول، في وقت متأخر من ليلة السبت.

وأضاف أنه تم طلب من جميع السلطات ذات الصلة بتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص في المناطق المتأثرة.

وبدوره، قال شفيع الله راحيمي، المتحدث باسم الولاية في إدارة الكوارث الطبيعية، إن الفيضانات العارمة أدت إلى حصيلة مأساوية شملت 26 قتيلا و74 إصابة وتم الإبلاغ عن 41 مفقودا، كما قتلت المئات من الماشية.

وقال مكتب حاكم المقاطعة في بيان إن مئات المنازل إما تضررت أو دمرت، ويعتقد أن هناك أشخاص مفقودين تحت أنقاض المنازل المنهارة.

وقال البيان أيضا إن مئات هكتارات الأراضي الزراعية قد تم جرفها وتدميرها وكذلك الطريق السريع بين العاصمة كابول ومقاطعة باميان الوسطى بسبب الفيضانات.

وذكر مسؤول محلي أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب كتل المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

انهيارت أرضية في الهند

وفي هذا السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انزلاق هائل للتربة في ولاية ماهاراشترا بوسط غرب الهند إلى 27 قتيلاً الأحد بينما ما زال 50 شخصاً مفقودين، كما أعلنت السلطات.

وأدت أمطار موسمية غزيرة في رايغاد، التي تبعد حوالى مئة كيلومتر عن بومباي، إلى انزلاق التربة.

وصرح المسؤول المحلي يوجيش مهاسي لوكالة "فرانس برس" الأحد: "أحصينا 27 جثة حتى الآن وما زال ما بين 50 و60 شخصا مفقودين لكن هناك مشاكل كثيرة في أعمال الإنقاذ في الموقع".

وتابع المصدر نفسه أن "الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف في المنطقة تجعل العملية أصعب"، مشيراً إلى أنه ليس متفائلاً بإمكانية العثور على المزيد من الناجين في اليوم الرابع من عملية الإنقاذ الجارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلات بأكملها لقيت حتفها.

ومنذ بداية الرياح الموسمية في الهند في أوائل يونيو تسببت الفيضانات وانزلاقات للتربة بمقتل عشرات في البلاد. ويعتقد خبراء أن تغير المناخ يؤدي غلى تفاقم ظواهر جوية قصوى في العالم.

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