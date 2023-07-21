فيضانات حولت محطة سكة حديد في الصين إلى نهر (فيديو)

تحولت محطة للسكك الحديدية، في شرق الصين، إلى نهر بعدما أغرقتها فيضانات عارمة تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة، وشوهدت المياه تتدفق إلى أسفل السلالم المتحركة والسلالم كأنها شلال.

وتعرضت أجزاء من وسط وشرق الصين لموجة من الطقس القاسي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات.

استعدت بكين ومدن أخرى لفيضانات شديدة اليوم الجمعة مع هبوب عواصف صيفية في أجزاء كثيرة من الصين بينما تعرضت المناطق الداخلية للحرارة الشديدة مما يهدد بتقليص أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد.

تغيراتت المناخ تهدد الصين

واجتاحت تقلبات الطقس البرية الصين منذ أبريل، مما تسبب في وفيات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية وذبول المحاصيل فضلاً عن إثارة مخاوف من قدرتها على التعامل مع تغير المناخ.

تاريخياً ، تدخل الصين ذروة موسم الأمطار في أواخر يوليو، لكن الطقس المتطرف جعل العواصف أكثر شدة ولا يمكن التنبؤ بها ، مما يعرض المدن الضخمة المكتظة ذات الصرف السيئ أو غير الكافي للفيضانات القاتلة المحتملة.

في بكين ، نشرت السلطات أكثر من 2600 شخص لتصريف عشرات محطات الضخ مسبقًا وتطهير الآلاف من منافذ تصريف المياه على طول الطرق. وتوقفت العديد من خطوط الحافلات في الضواحي والمناطق الجبلية.

وكثفت السلطات في مدينة تيانجين المجاورة من جهود السيطرة على الفيضانات في حوض هاي، وهو نظام صرف رئيسي شمالي. على النقيض من ذلك، أدى شح هطول الأمطار في مقاطعة جيانغشي إلى انخفاض بحيرة بويانغ، وهي أكبر هيئة للمياه العذبة في البلاد ، إلى أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ بدء التسجيل في عام 1951.

حذر المسؤولون مرارًا وتكرارًا من أن الصين معرضة لتأثير تغير المناخ بسبب عدد سكانها الكبير وإمدادات المياه الموزعة بشكل غير متساو.

تتعرض ما يصل إلى 150 مدينة للغرق بالمياه كل صيف، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الصرف.