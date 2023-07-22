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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارالأرضي في الهند إلى 26 شخصًا

انهيار أرضي في الهند
انهيار أرضي في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية بمقاطعة "رايجاد" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية إلى 26 شخصا، وذلك بعدما عثرت فرق البحث والإنقاذ اليوم السبت على أربع جثث جديدة تحت الأنقاض.

 

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الهند.. فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي كارثي

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انهيار أرضي في الهند

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مسئول بالقوة الوطنية للاستجابة للكوارث قوله:"إن هناك سيدتين من بين القتلى الأربعة الذين تم العثور عليهم" مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية عن 82 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين.

وأضافت القناة أن الانهيار الأرضي تسبب في طمر17 منزلا على الأقل من أصل 48 منزلا في القرية إما كليا أو جزئيا.

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