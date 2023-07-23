سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى خطر يهدد أهالي القنطرة شرق

حالة من القلق تسكن بداخل مواطني مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية بسبب قيام اللصوص بسرقة اغطية بلاعات الصرف الصحي من الشوارع والغريب انها شوارع رئيسية وفي أماكن يعتبرونها احياء راقية، وتفتح بوابة الوفد الالكترونية هذا الملف لإيجاد حل قبل حدوث كارثة أن نستيقظ علي وجود جثث في تلك البلاعات نتيجة عدم وجود أغطية لتلك البلاعات.

بداية تعجب محمود سامي - من سكان مركز ومدينة القنطرة شرق من تكرار نفس المشهد وهوة سرقة اغطية البلاعات ثم تعود شركة مياة القناة لمياة الشرب والصرف الصحي بوضع أغطية جديدة ثم تقوم اللصوص بسرقتها مرة أخري بل ومرة ثالثة ورابعة.



ويري نبيل سعد - مهندس معماري - من سكان حي التوفيق بالمدينة الجديدة طالب أن تقوم شركة مياة القناة لمياة الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة بوضع غطيان خالية من المعدن ويجب أن تكون خرسانية أو خشبية فقط حتي لايتم سرقتها وبيعها كخردة

من قبل اللصوص التي تسرقها لكونها من المعادن.



طالب وائل مهند - طالب بجامعة قناة السويس كلية التربية من سكان حي التوفيق - ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة الكاميرات الموجودة علي المحلات والشوارع لمعرفة تلك اللصوص ومحاسبتهم حتي لايتم تكرار تلك الواقعة مرة أخري.

ويناشد سعيد سعد وإبراهيم خليل من سكان عزبة الصحة سرعة تدخل اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لعقد اجتماع مع الجهات المعنية لإيجاد حل وخاصة أن واقعة سرقة اغطية البلاعات أصبحت مثل المسلسلات اليومية لتكرار مشهد السرقات ويجب اتخاذ حل قبل أن نبكي علي اللبن المسكوب.