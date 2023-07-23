منتخب اليد للناشئين يصل السويد لخوض معسكر مغلق استعدادًا لبطولة العالم بكرواتيا

وصلت بعثة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 إلى السويد اليوم الأحد، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لانطلاق بطولة العالم التى تستضيفها كرواتيا.

ويخوض منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 ثلاث مباريات دولية ودية خلال المعسكر أمام منتخبات السويد والدنمارك والنرويج.

ويأتي المعسكر كآخر استعدادات منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد والتي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

برنامج معسكر منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004

ويأتي برنامج المباريات الدولية الودية لمنتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 على النحو التالي:

مباراة مصر والنرويج

يلعب منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 أولى مبارياته في معسكر السويد أمام منتخب النرويج غدًا الإثنين فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر والسويد

وتقام مباراة منتخب مصر ومنتخب السويد بعد غد الثلاثاء فى تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر والدنمارك

ويختتم منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 معسكره بمواجهة منتخب الدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

مجموعة منتخب مصر

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب ايسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

يعثة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004

وتضم بعثة منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كل من:

كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسًا للبعثة ومحمد الألفى المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

قائمة منتخب مصر الوطنى لكرة اليد للناشئين مواليد 2004

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من:

يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبد الرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبد الغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم أحمد حسام والذي أصيب بالرباط الصليبي خلال مشاركته في بطولة العالم الماضية للشباب مواليد 2002 والتى أقيمت فى اليونان وألمانيا.

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