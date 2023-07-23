الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صور.. شواطئ طور سيناء كاملة العدد

شواطئ مدينة طور
شواطئ مدينة طور سيناء اليوم

شهدت شواطئ مدينة طور سيناء اليوم ، إقبالًا كبير من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها، وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تسود معظم محافظات الجمهورية.

 كما شهد أحد شواطئها ولأول مرة  "مدفع الفوم" وسط فرحة وتفاعل من الجميع خاصة الأطفال مع التقاط الصور التذكارية، في جو ترفيهي بديع.

ورفعت إدارة الشواطئ بالمحافظة حالة الطوارئ في موسم الصيف؛ لاستقبال المصطافين، وزيادة المنقذين وتوفير سبل الراحة لكل زائري المحافظة خلال الاجازات والعطلات.

وكانت منطقة ٣٠٦ بكورنيش طور سيناء، قد ازدحمت بالمواطنين للاستمتاع بالكورنيش في ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، أنهت جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة وممشى أهل مصر؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء الاجازات وعطلة 23 يوليو.

 

 شواطئ مدينة طور سيناء اليوم
 شواطئ مدينة طور سيناء اليوم
 شواطئ مدينة طور سيناء اليوم
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