الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 "بالاسم ورقم الجلوس"

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023..  يبحث الكثيرين عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث انتهت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، بجميع مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

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وقد بلغ عدد مراكز التصحيح 16 مركزًا وهي: «القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر».

نتيجة الثانوية الأزهرية

وبعد انتهاء أعمال التصحيح، تتم الآن عمليات الرصد والمراجعة، وتحديد الأوائل لكل شعبة، ومن ثم تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

 

وستعقد مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

ومن المقرر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يتصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بجميع الشعب وتهنئتهم بنجاحهم وتفوقهم، خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيتم إتاحتها خلال الرابط الآتي. اضغط هنا 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

- يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف.

- ثم يضغط الطالب على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والتي سيتم تفعيلها بعد إعلان ظهور النتيجة ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية

- ثم الضغط على عرض النتيجة وسيتم تحميلها في ثوان قليلة.

 

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