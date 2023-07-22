يترقب أولياء الأمور في اليمن، ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، التي من المقرر ان تظهر خلال الفترة الحالية، بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن نتائج الثانوية العامة سوف تظهر خلال الفترة القليلة القادمة علمي وأدبي .

وتستعرض "بوابة الوفد"، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2023/2024 :

نتائج الثانوية العامة في اليمن باتباع النقاط الآتية

فتح موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

والضغط على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

واختيار الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي.

يجب تحديد القسم التابع له الطالب سواء علمى أو أدبي.

تحديد العام الدراسي الحالي.

بينما يتم إدخال رقم جلوس الطالب.

وأخيراً الضغط على بحث والانتظار لحظات لحين ظهور نتيجة الطالب.

جدير بالذكر أن نتائج الثانوية العامة في اليمن سوف تتوافر في جميع المحافظات في آن واحد ويجب على جميع الطلاب الإطلاع على موقع الوزارة الرسمي للحصول على كافة المعلومات عن النتيجة كما يجب الإطلاع على تنسيق الجامعات وطرق القبول والتسجيل في الجامعات المرغوبة.