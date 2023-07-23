كولر يُجري تعديلات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، علي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ28 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم تغييرات في تشكيل الأهلي، حيث يفكر كولر في إراحة محمود كهربا والدفع بمحمد شريف في خط الهجوم، بينما سيشارك مروان عطية بجوار ديانج وأحمد عبدالقادر بدلًا من بيسرسي تاو.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

ومن المقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية Ontime sports 1.